Jaipur: डीएनटी जातियों का दिन में महापड़ाव, शाम को उग्र आंदोलन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से भी हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन उसमें कोई परिणाम नहीं निकला था। इससे डीएनटी जातियों में आक्रोश है। सरकार इन जातियों की अनदेखी नहीं कर सकती। डीसीपी (DCP) नॉर्थ करण शर्मा ने बताया- प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर पुलिस ने उनके एक प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) की सरकार के उच्च स्तर पर मुलाकात भी करवाई थी, जहां काफी सकारात्मक वार्ता हुई। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए।