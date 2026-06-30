Jaipur Murder: ताऊ का हत्यारा भतीजा गिरफ्तार, बिहार भागने की फिराक में था; पहचान मिटाने के लिए पत्थरों से कुचला सिर

पुलिस सिपाही (उत्तर) करण शर्मा के अनुसार, 28 जून की सुबह केशव विद्यापीठ रोड स्थित रोहित नगर इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति की सड़ी-गली लाश मिलने की सूचना मिली थी। शव कई दिन पुराना हो चुका था और चेहरा क्षत-विक्षत होने के कारण उसकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस ने तुरंत जयसिंहपुरा खोर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की।