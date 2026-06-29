जब डकैत जगन गुर्जर ने पूर्व विधायक को दी खुली चुनौती, कहा था- मर्द का बच्चा है तो 2 घंटे सिक्योरिटी हटाकर सामने आ

यह पूरा मामला काफी पुराना है और समय के साथ जगन गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन इस कहानी का अंत बेहद खौफनाक रहा। अजमेर की हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद डकैत जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। जेल के भीतर हुए इस हत्याकांड ने एक बार फिर चंबल के इस आखिरी कुख्यात डकैत के नाम को सुर्खियों में ला दिया है। जो डकैत कभी बीहड़ों से सरकार और विधायकों को ललकारता था, उसका अंत जेल की चारदीवारी के भीतर आपसी रंजिश या विवाद के कारण हो गया। जगन की मौत के साथ ही चंबल के डकैतों के इतिहास का एक और खूनी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है।