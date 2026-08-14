Dholpur: जिले में 25 साल बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण नहीं

15 अगस्त, 26 जनवरी सहित राष्ट्रीय दिवसों पर एक ओर जहां हम अपने स्वतंत्रता दिलाने वाले देश के हीरो और स्वतंत्रता सैनानियों को याद कर उन्हें सम्मानित कर उनका अभिनंदन करते हैं, तो वहीं धौलपुर जिले में स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सैनानियों की कोई सुध लेने वाला नहीं। दरअसल 5 मार्च 2000 को तत्कालीन सरकार ने जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और उनके नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण करने प्रस्ताव पारित किया था। जिसके बाद जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की सूचना भी मांगी गई। आदेशों के बाद जिला स्तरीय अभिशंषा समिति ने 21 सैनानियों के नामों की सूची राज्य सरकार को भेजी। जिसमें से राज्य सरकार ने 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की स्वीकृति जारी उनके नाम पर राजकीय भवनों का नामकरण करने के आदेश जारी किए, लेकिन आदेशों के बाद भी जिला प्रशासन सहित संबंधित विभागों के बीच राजकीय भवनों के नामकरण की फाइलें इधर से उधर घूमती रहीं, लेकिन नामकरण नहीं हो सका और अब ना ही जिला प्रशासन और ना ही राज्य सरकार इन सैनानियों की सुध ले रहे और इतने सालों बाद भी स्वतंत्रता सैनानियों के परिजन जिला कलक्ट्रेट के चक्कर लगाते रहे।