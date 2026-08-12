धौलपुर: चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान से 0.64 मीटर दूर; प्रशासन अलर्ट

Dholpur Chambal River Water Level Rises: राजस्थान के धौलपुर जिले में मध्यप्रदेश सीमा पर बह रही चंबल नदी में बुधवार शाम को अचानक जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शाम करीब 6 बजे नदी का जलस्तर 130.15 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से महज 0.64 मीटर नीचे है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, यदि पानी की आवक इसी गति से जारी रही, तो चंबल नदी बहुत जल्द खतरे के निशान को पार कर सकती है।