12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धौलपुर

धौलपुर: चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान से 0.64 मीटर दूर; प्रशासन अलर्ट

धौलपुर शहर में मध्यप्रदेश सीमा पर बह रही चंबल नदी में बुधवार शाम जलस्तर बढ़ गया। शाम करीब छह बजे नदी में जलस्तर 130.15 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान से महज 0.64 मीटर कम है। यानी थोड़ा और पानी चंबल में आया तो जलस्तर खतरे को पार कर सकता है।
2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Arvind Rao

Aug 12, 2026

dholpur chambal river water level rises

चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा (पत्रिका फोटो)

Dholpur Chambal River Water Level Rises: राजस्थान के धौलपुर जिले में मध्यप्रदेश सीमा पर बह रही चंबल नदी में बुधवार शाम को अचानक जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शाम करीब 6 बजे नदी का जलस्तर 130.15 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से महज 0.64 मीटर नीचे है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, यदि पानी की आवक इसी गति से जारी रही, तो चंबल नदी बहुत जल्द खतरे के निशान को पार कर सकती है।

नवनेरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बिगड़े हालात

सिंचाई विभाग धौलपुर के अधिकारी विजय गढ़वाल ने बताया कि चंबल की प्रमुख सहायक नदी कालीसिंध पर बने नवनेरा बैराज से लगभग 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस भारी आवक के कारण चंबल के जलस्तर में तेजी से उछाल आया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और निरीक्षण

जलस्तर बढ़ने की सूचना मिलते ही धौलपुर तहसीलदार मुकेश मीणा ने प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चंबल नदी के तटीय इलाकों और सुरक्षा इंतजामों का गहन निरीक्षण किया। पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने निचले और संवेदनशील इलाकों में निगरानी सख्त कर दी है।

तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने क्षेत्रों में 24 घंटे सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को ताकीद की गई है कि जलस्तर में किसी भी तरह के बदलाव या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जाए, ताकि समय रहते कदम उठाए जा सकें।

ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील

जिला प्रशासन ने चंबल नदी के किनारे बसे गांवों के निवासियों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे नदी के आसपास न जाएं और अपने बच्चों व मवेशियों को नदी तट से दूर रखें। इसके अलावा, लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।

तटीय गांवों में आपातकालीन टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। यदि जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है, तो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने और राहत व बचाव कार्य शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

राजस्थान: एक साथ उठीं 6 अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग, एक घर में नहीं बची कोई महिला

ये भी पढ़ें
dholpur weeps again 6 bodies cremated together echoing 1997 tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2026 09:22 pm

Published on:

12 Aug 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर: चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान से 0.64 मीटर दूर; प्रशासन अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: एक साथ उठीं 6 अर्थियां, अंतिम विदाई देखकर रो पड़े लोग, एक घर में नहीं बची कोई महिला

dholpur weeps again 6 bodies cremated together echoing 1997 tragedy
धौलपुर

Dholpur Accident: कार के ऊपर चढ़ा ट्रक, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, दर्शन कर लौट रहे थे सभी

dholpur accident
धौलपुर

Dholpur: शहर की कई कॉलोनियों के लिए अभिशाप बन रही सीवरेज

Dholpur news
धौलपुर

MP में खड़े डंपर में घुसी कार, मां-बेटे और बहू की मौत; राजस्थान से महाकाल दर्शन को जा रहा था परिवार

dholpur family death in sarangpur madhya pradesh
धौलपुर

Dholpur: करोड़ों का सौंदर्यीकरण कार्य नहीं झेल सका पहली बारिश

Dholpur news
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.