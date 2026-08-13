Dholpur: ढाई सालों में जॉब फेयरों से 1463 बेरोजगारों को मिला रोजगार

जिला मुख्यालय का हर छोटा-बड़ा विभाग इन दिनों कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। फिर चाहे ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा विभाग की हो या फिर लोगों को नई जिंदगी देने वाले स्वास्थ्य विभाग की। यही कहानी जिला रोजगार कार्यालय में भी देखने को मिल रही है। जहां लगभग 50 से 60 युवा प्रतिदिन संबंधित कार्यों के कारण जिले भर से जिला रोजगार कार्यालय आते हैं, लेकिन स्टॉफ की कमी के कारण समय पर युवाओं का समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे निराश होकर युवा वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। रोजगार कार्यालय में वर्तमान में केवल 2 कर्मी ही कार्यरत हैं, जबकि जरूरत कम से कम 5 कर्मचारियों की है। जानकारी के अनुसार कार्यालय में एलडीपी के 2 पद रिक्त हैं तो सूचना सहायक का 1 पद रिक्त है। यहां तक कि ऑफिस में कम्प्यूटर संबंधित कार्यों और ऑफिस के कार्यों को करने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक नहीं है। जिसका खामियाजा यहां विभिन्न कार्यों से आने वाले बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है, हालांकि जिला रोजगार कार्यालय ने अपने स्तर से कई उच्च अधिकारियों को कार्यालय में कर्मचारियों का अभाव होने की समस्या रखीं गईं, लेकिन जिम्मेदार भी सब देखकर आंखें बंद किए हुए बैठे हैं।