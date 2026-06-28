Banswara Crime: प्रेम-प्रसंग के शक ने ले ली पत्नी की जान, कातिल पति 24 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ा

सज्जनगढ़ थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि यह दर्दनाक घटना 26 जून को घटित हुई थी। मृतका शोभा के पिता रमेश मईड़ा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दामाद अकलेश गरासिया (27) निवासी धोली सादड (ईटाला) ने उनकी पुत्री शोभा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में शोभा को अत्यंत गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अकलेश मौके से फरार हो गया था।