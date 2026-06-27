भरतपुर ब्लाइंड मर्डर: बेटे की बीमारी का बदला रिश्तेदार की जान लेकर चुकाया, प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया और मार दी गोली

तय साजिश के मुताबिक, 24 जून को मुख्य आरोपी राजकुमार ने कालीचरण को सेक्टर-13 में एक प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया। जैसे ही कालीचरण वहां पहुंचा, राजकुमार उसे वहां पहले से घात लगाकर बैठे अपने साले श्रीकृष्ण और वीरेंद्र सिंह के पास छोड़कर चला गया। इसके बाद सुनसान जगह पाकर श्रीकृष्ण और वीरेंद्र ने कालीचरण पर अवैध हथियार से गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी शव को नाले के पास झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए।