एसिड अटैक पीड़ितों को ट्रेन किराए में मिलेगी छूट, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सहमति, जल्द बनेगी पॉलिसी

याचिकाकर्ता संस्था अतिजीवन सोसाइटी की तरफ से अदालत को बताया गया कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इलाज के लिए कई बार बड़े शहरों में जाना पड़ता है। कई पीड़ितों को करीब चार से पांच साल तक बार-बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। उनके इलाज में कई सर्जरी, आंखों से जुड़ा इलाज और लंबे समय तक देखभाल शामिल हो सकता है। दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के चुनिंदा अस्पतालों में इस तरह का विशेष इलाज उपलब्ध होने के कारण पीड़ितों को लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है।