RG Kar Case में बड़ा एक्शन, पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष गिरफ्तार, अंतिम संस्कार पर उठे थे सवाल

अधिकारी ने कहा था कि अंतिम संस्कार को लेकर कई सवाल थे, जिसमें अंतिम संस्कार की फीस माफ करने का आरोप और जरूरी कागजात पर पीड़िता के परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर न होना शामिल है। अंतिम संस्कार में घोष, डे और मुखर्जी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। कोर्ट की निगरानी में चल रही CBI जांच के अलावा, एक नया केस अलग से दर्ज करने का आदेश दिया है। मैंने बैरकपुर पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। 31 वर्षीय पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर 9 अगस्त, 2024 को RG Kar मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थीं।