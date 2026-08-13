पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से कहा- ‘नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे’

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और एफएसएसएआई के रुख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि पहले दिए गए उसके निर्देशों का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चाहर से कहा कि सरकार को कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो हम आदेश देंगे। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सरकार जरूरी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सीधे नागरिकों, खासकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और ऐसे फैसलों पर कॉरपोरेट दबाव का असर नहीं होना चाहिए।