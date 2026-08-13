जब फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर को सुखबीर सिंह बादल ने बना दिया था पंजाब का DGP, आज भी चर्चा में वो विवाद

सुमेध सिंह सैनी 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में से एक थे। हालांकि, उनके करियर पर मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। बालवंत सिंह मुल्तानी के गायब होने और अन्य मामलों में उनके खिलाफ आरोप लगे। जिनमें फर्जी एनकाउंटर, अवैध हिरासत और लापता होने जैसी घटनाएं शामिल थीं। कई परिवारों और मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि उस दौर में पुलिस द्वारा सैकड़ों युवाओं को फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया या गायब कर दिया गया।