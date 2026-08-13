सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मी भी घायल; अस्पताल में भर्ती करवाया गया

महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक कृपाण से हमला कर दिया।