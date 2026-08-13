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सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मी भी घायल; अस्पताल में भर्ती करवाया गया

महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर निहंग ने कृपाण से हमला कर दिया। हमले में बादल और उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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भारत

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kamlesh sharma

Aug 13, 2026

sukhbir singh badal

Sukhbir singh badal (File Photo - IANS)

महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल पर एक निहंग ने अचानक कृपाण से हमला कर दिया।

इस हमले में सुखबीर सिंह बादल और उन्हें बचाने आए उनके सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को तुरंत पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गुरुद्वारा परिसर में अचानक भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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Updated on:

13 Aug 2026 02:50 pm

Published on:

13 Aug 2026 02:50 pm

Hindi News / National News / सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, सुरक्षाकर्मी भी घायल; अस्पताल में भर्ती करवाया गया

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