‘चिकन नेक’ पर रेलवे का बड़ा प्लान, ठाकुरगंज-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच बनेगा नया रेल मार्ग

'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) भारत का एकमात्र संकीर्ण भू-भाग है, जो पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सुचारू आवागमन के लिहाज से यह चौथी लाइन बेहद अहम है। चिकेन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कारिडोर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थलीय संपर्क मार्ग है। लगभग 22 किलोमीटर चौड़ा यह गलियारा नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन (तिब्बत) की सीमाओं के निकट स्थित है। इस परियोजना के तहत लगभग 24.40 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) और सॉयल टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है।