असम-अरुणाचल सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, झड़प के बाद CM हिमंत ने की शांति की अपील

Assam Arunachal Pradesh Border Dispute: असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गुरुवार को एक बार फिर तनाव बढ़ गया। दरअसल, धेमाजी जिले में आर्थिक नाकेबंदी को लेकर प्रदर्शन कर रहे असम के लोगों और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। यह विवाद अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जारी अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी के दूसरे दिन सामने आया।