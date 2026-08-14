‘नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’, अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद पर भड़क उठी बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल, जानें पूरा मामला

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अनंत महाराज राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन वह बंगाल की पहचान से ऊपर नहीं हैं। उनके मुताबिक, अनंत महाराज का बयान व्यक्तिगत है और इसे न तो सरकार का बयान माना जा सकता है और न ही पार्टी का। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्तिगत बयान में नेताजी का अपमान किया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल ने आगे कहा कि नेताजी के अपमान पर बंगाल में रहने वाला कोई भी बंगाली चुप नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई ऐसे बयानों के जरिए लोगों को भड़काने या सड़कों पर राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका बयान ऐसे समय आया है जब राज्य सरकार ने बीजेपी सांसद अनंत महाराज से बंग विभूषण सम्मान वापस ले लिया है। सरकार ने कहा कि उनके बयान सम्मान की गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं।