गले मिलने पर सियासत: राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, निशिकांत दुबे ने शेयर की इंदिरा गांधी की तस्वीर

Nishikant DubeyonRahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय विदेश नीति के साथ ही पीएम मोदी की गले मिलने की आदत पर तंज कसा है। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार के कूटनीतिक रूप से गले मिलने के इतिहास पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की।