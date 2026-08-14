14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

गले मिलने पर सियासत: राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, निशिकांत दुबे ने शेयर की इंदिरा गांधी की तस्वीर

Rahul Gandhi criticized PM Modi hug diplomacy: पीएम मोदी के 'गले लगने' की आदत पर राहुल गांधी के तंज से सियासी बवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों को शर्मनाक और आपत्तिजनक बताया। पूरी खबर पढ़ें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 14, 2026

nishikant dubey attack on rahul gandhi.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ संदीप दीक्षित। (Photo- ANI)

Nishikant DubeyonRahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय विदेश नीति के साथ ही पीएम मोदी की गले मिलने की आदत पर तंज कसा है। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार के कूटनीतिक रूप से गले मिलने के इतिहास पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की।

झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्त्रो और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के साथ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की एक तस्वीर साझा की।

विवाद क्यों बढ़ा?

राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की विदेश नीति की तीखी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेताओं से गले लगने के अंदाज पर तंज कसा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए अपनी पार्टी के साथी नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया था।

इस पर संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी का जिक्र करते हुए चुटकी ली, 'मेलोनी समझ कर तो नहीं पकड़ा था?' इस पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए उनकी इन टिप्पणियों को 'शर्मनाक' और 'आपत्तिजनक' करार दिया।

अमित मालवीय ने कांग्रेस नेताओं को घेरा

भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की टिप्पणियां केवल एक 'लॉकर-रूम बातचीत' से कहीं अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आइए, हम इस विकृति को सभ्य शब्दों के आवरण से न ढकें। घटियापन ठीक इसी बात में है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को पेशेवरों, नेताओं और सम्मान की हकदार व्यक्तियों के रूप में देखने के बजाय संतुष्टि की वस्तु बना दिया जाता है। यह राजनीतिक रूप से गलत होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बुनियादी शालीनता का मामला है।'

मालवीय ने तर्क दिया कि जब प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग महिलाओं के बारे में इस तरह से अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, तो वे अपनी गहरी विकृत मानसिकता को उजागर करते हैं।

‘संस्कारहीन, अश्लील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल’, PM मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी से भड़की बीजेपी

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi PM Modi Remarks, Bansuri Swaraj, Bansuri Swaraj on Rahul Gandhi, PM Modi, Narendra Modi, Rahul Gandhi Statement,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

Updated on:

14 Aug 2026 02:40 pm

Published on:

14 Aug 2026 02:40 pm

Hindi News / National News / गले मिलने पर सियासत: राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी, निशिकांत दुबे ने शेयर की इंदिरा गांधी की तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Independence Day 2026: रेलवे नेटवर्क को लेकर हाई अलर्ट! ISI समर्थित मॉड्यूल की साजिश पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर

Independence Day 2026: रेलवे नेटवर्क को लेकर हाई अलर्ट!
राष्ट्रीय

‘मेरा बच्चा बीमार है’ फ्लाइट कैंसिल हुई तो भड़की महिला, एयरपोर्ट लाउंज में जमकर किया हंगामा; वीडियो वायरल

Bhubaneswar Airport
राष्ट्रीय

Punjab Video: गोद में मासूम बच्चा, सामने मंदिर और फिर भी नहीं आया रहम, महिला को चप्पल से पीटा, मारी लात

Kapurthala Temple Assault
चंडीगढ़ पंजाब

बिहार में 22,500 करोड़ के न्यूक्लियर निवेश समझौते पर तेजस्वी का सवाल, पूछा- 11 लाख वाली कंपनी कैसे करेगी इतना निवेश?

Tejashwi Yadav, Tejashwi Yadav News, Bihar Financial Crisis, Bihar Treasury, Bihar Government Salary, Bihar Salary Crisis,
पटना

Land Acquisition: रेलवे ने एमसीबी के 9 गांवों की 5.22 हेक्टेयर जमीन की अधिग्रहित, काम शुरु, नहीं मिला 4.78 करोड़ मुआवजा

Land acquisition by Railways
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.