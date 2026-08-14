Punjab Video: गोद में मासूम बच्चा, सामने मंदिर और फिर भी नहीं आया रहम, महिला को चप्पल से पीटा, मारी लात

वहीं महिला से मारपीट के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक तरफ लोगों ने महिला के साथ मारपीट को गलत बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, वहीं कुछ यूजर्स ने घटना की पूरी सच्चाई सामने रखने की बात कही। महिला के पक्ष में कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ गरीबों पर ही अपनी ताकत दिखा सकते हैं। एक यूजर ने लिखा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ महिला को भी उसे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए न्याय कहां है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि किसी को इस तरह अपमानित करने का अधिकार नहीं है। एक अन्य टिप्पणी में कहा गया कि आरोपी को जेल में होना चाहिए, लेकिन शायद उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी।