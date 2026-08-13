सुखबीर सिंह बादल पर 2 साल पहले भी चली थी गोली, जानिए क्यों नाराज हैं सिख?

पंजाब के इतिहास का सबसे संवेदनशील मामला 2015 का बड़गड़ी बेअदबी कांड है। दरअसल, जून 2015 में बुरज जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हुआ, जिसके बाद विवादित पोस्टर लगाए गए और अक्टूबर में बड़गड़ी में पावन अंग बिखरे मिले। इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर 14 अक्टूबर 2015 को बेहबल कलां और कोटकपूरा में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें दो सिख युवकों की मौत हो गई और कई घायल हुए। उस वक्त सुखबीर सिंह बादल राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। उन पर मामलों की जांच में ढिलाई बरतने और दोषियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे। इस मामले में SIT ने 2026 तक सुखबीर बादल से कई दौर की पूछताछ की है।