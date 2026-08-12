Punjab Politics: भूपेश बघेल के सामने लगे ‘गो बैक’ के नारे, चन्नी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन; पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है?

Punjab Politics: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। हालांकि पार्टी के बीच अंदरूनी गुटबाजी भी तेज है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे है। इसी बीच पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए ‘हर बूथ, कांग्रेस मजबूत’ अभियान शुरू किया। लेकिन यह भी अंदरूनी कलह के कारण विवादों में घिर गया है।