‘मुझे ‘लुंगी वाला’ कहा गया’, सभापति से शिकायत करेंगे CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास

John Brittas: संसद के भीतर नेताओं के बीच तीखी बहस होना आम बात है, लेकिन जब बात किसी के पहनावे, भाषा या संस्कृति पर आ जाए तो मामला बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा राज्यसभा में देखने को मिला, जब सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने भारी मन से एक बड़ा मुद्दा उठाया। ब्रिटास ने आरोप लगाया कि जब वे सदन में अपनी बात रख रहे थे, तब एक महिला सांसद ने उन्हें बार-बार 'लुंगी वाला, लुंगी वाला' कहकर चिढ़ाया। ब्रिटास ने इस टिप्पणी पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह सिर्फ उनके सम्मान की बात नहीं है, बल्कि देश की बहुरंगी संस्कृति, क्षेत्रीय पहचान और पूरी संसद का अपमान बताया है। इस संवेदनशील बयान के बाद सरकार से लेकर सभापति तक को इस मामले में तुरंत दखल देना पड़ा।