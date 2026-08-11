11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘झारखंड क्यों नहीं गई?’ संसद में जब BJP सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी को घेरा तो बोली- राहुल मिल चुके हैं छात्रों से

Priyanka Gandhi On Jharkhand Protest: संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रियंका गांधी को घेरकर झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर सवाल पूछे। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि राहुल झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Aug 11, 2026

parliament premises controversy, nda meeting

प्रियंका गांधी से झारखंड के छात्रों को लेकर सवाल करते BJP सांसद (फोटो सोर्स- ANI)

Parliament Monsoon Session 2026: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान परिसर में गहमागहमी देखने को मिली। एक तरफ जहां एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने-सामने होकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ BJP के सांसदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को घेर लिया। बीजेपी सांसदों ने प्रियंका को घेरते हुए सवाल किया कि आखिर वह झारखंड क्यों नहीं गईं और वहां के छात्रों के मुद्दे पर क्यों चुप हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं।

'राहुल गांधी ने की है मुलाकात', प्रियंका का पलटवार

संसद परिसर में जैसे ही बीजेपी सांसदों ने प्रियंका गांधी को रोककर सवाल पूछा कि वे झारखंड के छात्रों की समस्याओं पर बोलने से क्यों बच रही हैं, तो प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही झारखंड के छात्रों से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी बात को प्रमुखता से सुन चुके हैं।

संसद परिसर में जमकर हंगामा, विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन

सत्र खत्म होने से ठीक पहले सदन के बाहर भी जबरदस्त घमासान देखने को मिला। विपक्षी सांसद हाथों में नारे लिखे पोस्टर लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते दिखे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव अन्य नेताओं के साथ संसद परिसर में दान-पेटियां और गन्ने का पेड़ लेकर पहुंचे और अनोखे अंदाज में विरोध जताया। परिसर में बढ़ती धक्का-मुक्की और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों को तुरंत 'ह्यूमन चेन' बनाकर स्थिति संभालनी पड़ी।

'मंगल मिलन' बैठक में एनडीए ने बनाई रणनीति

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए सांसदों की 'साप्ताहिक मंगल मिलन' बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मॉनसून सत्र के अंतिम दिनों की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के हंगामे के बीच जरूरी विधेयकों को पारित कराने और विपक्ष के हमलों का एकजुट होकर मजबूती से जवाब देने पर सहमति बनी।

हंगामे के चलते लगातार बाधित हुई कार्यवाही

20 जुलाई से शुरू हुआ यह मॉनसून सत्र अब 13 अगस्त को खत्म होने वाला है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है, जिससे कई दिनों तक प्रश्नकाल भी पूरा नहीं हो सका। बीते दिन भी शोर-शराबे के चलते दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा था।

2027 पंजाब चुनाव में अमृतपाल का सियासी दांव, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले के दोषी के बेटे को उतारा चुनावी मैदान में

ये भी पढ़ें
Waris Punjab De, Akali Dal Waris Punjab De, Satwant Singh

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 12:09 pm

Published on:

11 Aug 2026 11:50 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘झारखंड क्यों नहीं गई?’ संसद में जब BJP सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी को घेरा तो बोली- राहुल मिल चुके हैं छात्रों से

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM मोदी के बगल में खड़े होकर बातें! रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे ‘कटहल किंग’, कौन हैं मिथिलेश देसाई

PM Modi with India Jackfruit King
नई दिल्ली

‘हिम्मत है तो अमित शाह से चर्चा करो’, शहजाद पूनावाला ने झारखंड पेपर लीक पर राहुल गांधी को दी चुनौती

Jharkhand Exam Scam
नई दिल्ली

Parliament Monsoon Session: संसद में गतिरोध पर खड़गे का दो टूक रुख, बोले- तीन मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस; 18 दिन बाद भी जवाब का इंतजार

Parliament Monsoon Session
राष्ट्रीय

PM मोदी के ‘मंगल मिलन’ में तिरंगा क्यों लहराया? NDA की बैठक के पीछे संसद के लिए बड़ी रणनीति, विपक्ष को घेरने की तैयारी!

PM Modi NDA Meeting
नई दिल्ली

Delhi High Alert 15 August: 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का डर? दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

Delhi High Alert 15 August
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.