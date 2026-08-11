PM मोदी के ‘मंगल मिलन’ में तिरंगा क्यों लहराया? NDA की बैठक के पीछे संसद के लिए बड़ी रणनीति, विपक्ष को घेरने की तैयारी!

NDA की इस बैठक में तिरंगे का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और NDA नेताओं का हाथ में तिरंगा लेकर नजर आना एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसका मकसद गठबंधन के भीतर एकजुटता दिखाना और संसद के मौजूदा माहौल में सरकार के पक्ष को मजबूत तरीके से सामने रखना माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि NDA की यह रणनीति संसद में कितनी असरदार होती है और विपक्ष इसके जवाब में क्या रुख अपनाता है।