11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

PM मोदी के ‘मंगल मिलन’ में तिरंगा क्यों लहराया? NDA की बैठक के पीछे संसद के लिए बड़ी रणनीति, विपक्ष को घेरने की तैयारी!

PM Modi Latest News: PM मोदी के साथ NDA सांसदों की 'मंगल मिलन' बैठक में तिरंगा और 'वंदे मातरम' के जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया। बैठक में संसद की रणनीति, विपक्ष को घेरने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 11, 2026

PM Modi NDA Meeting

'मंगल मिलन' बैठक में तिरंगे के साथ PM मोदी और NDA सांसद। (फोटो सोर्स-IANS)

Mangal Milan Meeting: संसद में विपक्ष और सरकार के बीच लगातार चल रही खींचतान के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ NDA सांसदों की खास बैठक हुई। इस बैठक को 'मंगल मिलन' नाम दिया गया। बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम' के नारों के साथ हुई। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और NDA के कई सांसद हाथ में तिरंगा लिए नजर आए।

अब सवाल है कि इस बैठक में तिरंगा लहराने का क्या संदेश था? दरअसल, इसे NDA की एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार और उसके सहयोगी दल यह संदेश देना चाहते हैं कि वे एक साथ खड़े हैं और सदन के कामकाज को लेकर उनकी रणनीति साफ है।

संसद में क्या है NDA की तैयारी?

'मंगल मिलन' की बैठक सिर्फ आपसी मुलाकात तक सीमित नहीं रही। NDA सांसदों के बीच संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई। सांसदों को सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने और सरकार के जरूरी काम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

NDA सांसद अब कुछ पोस्टरों के जरिए विपक्ष को घेरने की तैयारी में भी हैं। इनमें छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे को उठाया जाएगा। NDA की तरफ से सवाल किया जाएगा कि अगर विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहता है तो फिर संसद में इस पर चर्चा को लेकर उसका रुख क्या है।

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और वहां हुई कार्रवाई का मुद्दा भी संसद में उठाने की तैयारी है। यानी आने वाले दिनों में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बहस और तेज हो सकती है।

सरकार की उपलब्धियां भी होंगी मुद्दा

बैठक में सरकार के कामकाज और उसकी उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। भाजपा सांसदों ने रोजगार, आर्थिक विकास, खेल और गरीबी कम करने जैसे मुद्दों को सामने रखा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने दावा किया कि देश में रोजगार के हालात पहले से बेहतर हुए हैं और लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं मनोज तिवारी ने सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर संसद की कार्यवाही रोकने का आरोप लगाया।

राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने खेल के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत की बात कही। वहीं रवि किशन ने आर्थिक विकास और युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों का जिक्र किया।

तिरंगे के जरिए क्या संदेश?

NDA की इस बैठक में तिरंगे का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और NDA नेताओं का हाथ में तिरंगा लेकर नजर आना एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसका मकसद गठबंधन के भीतर एकजुटता दिखाना और संसद के मौजूदा माहौल में सरकार के पक्ष को मजबूत तरीके से सामने रखना माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि NDA की यह रणनीति संसद में कितनी असरदार होती है और विपक्ष इसके जवाब में क्या रुख अपनाता है।

15 अगस्त पर लाल किले से पहली बार गूंजेगा ‘वंदे मातरम’, वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर उड़ेगा विशेष ध्वज

ये भी पढ़ें
Independence Day 2026, Vande Mataram 150 Years, Vande Mataram 150th Anniversary, Red Fort Independence Day, 15 August 2026,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

Updated on:

11 Aug 2026 10:39 am

Published on:

11 Aug 2026 10:38 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / PM मोदी के ‘मंगल मिलन’ में तिरंगा क्यों लहराया? NDA की बैठक के पीछे संसद के लिए बड़ी रणनीति, विपक्ष को घेरने की तैयारी!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM मोदी के बगल में खड़े होकर बातें! रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे ‘कटहल किंग’, कौन हैं मिथिलेश देसाई

PM Modi with India Jackfruit King
नई दिल्ली

‘हिम्मत है तो अमित शाह से चर्चा करो’, शहजाद पूनावाला ने झारखंड पेपर लीक पर राहुल गांधी को दी चुनौती

Jharkhand Exam Scam
नई दिल्ली

Parliament Monsoon Session: संसद में गतिरोध पर खड़गे का दो टूक रुख, बोले- तीन मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी कांग्रेस; 18 दिन बाद भी जवाब का इंतजार

Parliament Monsoon Session
राष्ट्रीय

‘झारखंड क्यों नहीं गई?’ संसद में जब BJP सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी को घेरा तो बोली- राहुल मिल चुके हैं छात्रों से

parliament premises controversy, nda meeting
नई दिल्ली

Delhi High Alert 15 August: 15 अगस्त पर बड़ी साजिश का डर? दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन-अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर जारी

Delhi High Alert 15 August
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.