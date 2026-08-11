PM मोदी के बगल में खड़े होकर बातें! रेवती सुले के रिसेप्शन में पहुंचे ‘कटहल किंग’, कौन हैं मिथिलेश देसाई

Supriya Sule Daughter Wedding Reception: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के शादी का रिसेप्शन सोमवार को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत देश के कई बड़े नेता और दिग्गज शामिल हुए। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खड़ा एक युवा उन्हें मोबाइल पर कुछ दिखाता नजर आया। यह कोई और नहीं, बल्कि रत्नागिरी के मशहूर 'कटहल किंग' मिथिलेश देसाई हैं।