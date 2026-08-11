पुणे के MBA ड्रॉपआउट का कमाल! पत्नी के गहने गिरवी रख शुरू किया बिना पानी कार धोने का बिजनेस, अब कमा रहा 4 करोड़

Pune Success Story: कार धोना हमारे रोजमर्रा के कामों में शामिल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य कार वॉश में करीब 20 से 25 लीटर पानी खर्च हो सकता है? पानी की बढ़ती कमी और भूजल स्तर में गिरावट के बीच पुणे के नितिन शर्मा ने कार वॉशिंग का ऐसा तरीका विकसित किया, जिसमें पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। MBA की पढ़ाई बीच में छोड़कर पारिवारिक कार वॉश बिजनेस संभालने वाले नितिन ने बाद में 'GoWaterless' की शुरुआत की। आज उनका यह बिजनेस रोज करीब 12 लाख लीटर पानी बचाने का दावा करता है और सालाना करीब 4 करोड़ रुपये की कमाई कर रहा है।