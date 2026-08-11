अभिजीत दीपके ने किया अपने अगले अभियान का ऐलान, बोले- आजादी के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दशा में है

अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन इन 80 वर्षों में अगर किसी क्षेत्र की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है तो वह गांवों की सरकारी स्कूलें हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में नई संसद बनाई गई, प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाया गया, लेकिन गांवों के बच्चों के लिए बेहतर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनाए गए? दीपके ने कहा कि गांवों में किसानों और मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में क्या उन्हें देश का भविष्य नहीं माना जाता?