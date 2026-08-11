11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

अभिजीत दीपके ने किया अपने अगले अभियान का ऐलान, बोले- आजादी के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दशा में है

Abhijeet Dipke CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने पेपर लीक विवाद के बाद अब सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर 15 अगस्त से नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Aug 11, 2026

Abhijeet Dipke Warns government

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

Cockroach Janta Party Campaign: नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 37 दिन तक आंदोलन करने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने अपना अगला अभियान सरकारी स्कूलों को लेकर करने का ऐलान किया है। दीपके ने देशभर के गांवों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सरपंचों से आगे आने की अपील की है।

नीट व कई और परीक्षाओं के पेपर लीक के बाद देशभर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इसी दौरान CJP की ओर से तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन किया गया। अब अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को अपना अगला मुद्दा बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से राज्य की सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

'80 साल में गांव की सरकारी स्कूलें सबसे ज्यादा उपेक्षित'

अभिजीत दीपके ने सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन इन 80 वर्षों में अगर किसी क्षेत्र की सबसे ज्यादा अनदेखी हुई है तो वह गांवों की सरकारी स्कूलें हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में नई संसद बनाई गई, प्रधानमंत्री के लिए नया आवास बनाया गया, लेकिन गांवों के बच्चों के लिए बेहतर सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनाए गए? दीपके ने कहा कि गांवों में किसानों और मजदूरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में क्या उन्हें देश का भविष्य नहीं माना जाता?

'बड़े शहरों जैसी सुविधाएं गांव की स्कूलों में नहीं'

अभिजीत दीपके ने कहा कि बड़े शहरों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं आज तक गांवों की सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। कई जगह छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। वहीं, कई सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है।

उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार और समाज को किसी एक क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देना है तो सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इस अभियान के तहत पहले जाएंगे हिंगोली

सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने कहा कि वह खुद हिंगोली जाएंगे और वहां अपने गांव की स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए सरपंच से अपील करेंगे। उनका कहना है कि गांव की सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए देश भर के सरपंचों को सामने आना पड़ेगा। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावको से स्कूलों में जाकर सोशल ऑडिट करने की अपील की और जिन बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उसकी जानकारी सीजेपी को वीडियो बनाकर देने के लिए कहा।

15 अगस्त से शुरू होने वाली इस मुहिम के जरिए अभिजीत दीपके सरकारी स्कूलों की सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था, पानी, शौचालय और विद्यार्थियों की बुनियादी जरूरतों जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि पेपर लीक विवाद के बाद सरकारी स्कूलों को लेकर शुरू की जा रही सीजेपी की यह मुहिम किस तरह आगे बढ़ती है और इसका शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।

असभ्य पुलिसकर्मी मेरी सुरक्षा में नहीं चाहिए, ‘हिट स्प्रे’ नाम से CID… अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke CJP Strategy

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 09:29 am

Published on:

11 Aug 2026 08:53 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अभिजीत दीपके ने किया अपने अगले अभियान का ऐलान, बोले- आजादी के बाद से सबसे ज्यादा दुर्दशा में है

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

करण जौहर को आज भी याद है ‘कभी अलविदा ना कहना’ का वो रिएक्शन, बोले- ‘मुझे डर था वो मुझे मार न दें’

Kabhi Alvida Naa Kehna
मनोरंजन

पुणे के MBA ड्रॉपआउट का कमाल! पत्नी के गहने गिरवी रख शुरू किया बिना पानी कार धोने का बिजनेस, अब कमा रहा 4 करोड़

Pune MBA Dropout GoWaterless Success Story
मुंबई

‘आपका नाम बादशाह किसने रखा?’ सवाल पर रैपर का जवाब सुन समय रैना ने ली चुटकी, बोले- ‘पक्का कुछ और सुना था’

India Got Latent
मनोरंजन

बोफोर्स घोटाले के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों का हुआ था बहिष्कार! एक्टर सत्यजीत पुरी बोले- ‘लोगों ने पोस्टर्स पर कालिख पोत दी थी’

Amitabh Bachchan,Bofors controversy
बॉलीवुड

‘फ्रांड्स, सत्ता से निकलवाने से कैसे रोक पाओगे’, प्रकाश राज ने वीडियो शेयर कर बोला जोरदार हमला

Prakash Raj Lashes On PM Modi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.