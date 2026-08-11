CJP में बगावत की आहट? अभिजीत दीपके के घर के बाहर भूख हड़ताल, दो युवाओं की बिगड़ी तबीयत; बोले- ‘हमें एक और केजरीवाल नहीं चाहिए’

Abhijeet Dipke Latest News: CJP की कोर कमेटी को लेकर विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है। अभिजीत दीपके के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे दो युवाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग है कि संगठन में सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी जगह मिले और फैसलों में उनकी बात सुनी जाए।

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