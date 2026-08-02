पिता पर लगे आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने बताया अमेरिका जाने का सच

दिल्ली में काम करने के दौरान अभिजीत की मुलाकात ऐसे दोस्तों से हुई जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे या करने जाने वाले थे। इससे उनका हौसला बढ़ा। अमेरिका जाने के सवाल पर अभिजीत ने खुलासा करते हुए कहा कि मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। इसके अलावा, बाकी के खर्चों के लिए मैंने बैंक से एजुकेशन लोन लिया। इसी स्कॉलरशिप और लोन के सहारे मैं दो साल अमेरिका में पढ़ाई कर पाया। अब CJP के इस आंदोलन के लिए मैं भारत लौटा हूं।