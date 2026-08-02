2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

पिता पर लगे आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने बताया अमेरिका जाने का सच

Cockroach Janta Party NEET protest: NEET आंदोलन से चर्चा में आए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने TV9 मराठी को दिए इंटरव्यू में अपने सफर का खुलासा किया। संभाजीनगर में क्रिकेट कप्तान बनने से लेकर पुणे के एक्सपोजर तक की पूरी कहानी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Aug 02, 2026

Abhijit Dipke CJP founder

पिता पर लगे आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने बताया अमेरिका जाने का सच, फोटो सोर्स- ANI

Abhijit Dipke CJP founder: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और उसके द्वारा नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर किए गए बड़े प्रदर्शनों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। संसद मार्च से लेकर पुलिस लाठीचार्ज तक, इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रहे CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके।

मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत दीपके अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन भारत में चल रहे छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे स्वदेश लौट आए। छत्रपति संभाजीनगर की गलियों से निकलकर अमेरिका के प्रतिष्ठित बोस्टन विश्वविद्यालय तक पहुंचने के उनके सफर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। हाल ही में TV9 मराठी को दिए एक इंटरव्यू में अभिजीत ने अपनी इस पूरी यात्रा का खुलासा किया है।

'क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई की ओर मुड़ना पड़ा'

अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करते हुए अभिजीत ने बताया कि 'मेरा जन्म छत्रपति संभाजीनगर में हुआ और वहीं मेरी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। स्कूल के दिनों में मैं क्रिकेट टीम का कप्तान था और जिला व डिविजनल स्तर पर क्रिकेट खेला। मुझे क्रिकेट बेहद पसंद था, लेकिन हर परिवार की तरह मेरे माता-पिता का भी मानना था कि हर बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी।'

पुणे में मिला एक्सपोजर, फिर 'AAP' से जुड़े

स्कूली शिक्षा के बाद अभिजीत उच्च शिक्षा के लिए पुणे चले गए। उन्होंने बताया कि संभाजीनगर जैसे छोटे शहरों के बच्चों के सपने बहुत सीमित (डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक) होते हैं, लेकिन पुणे जाने के बाद उनका इरादा बदल गया। दरअसल, पुणे में ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें आम आदमी पार्टी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला। आप AAP के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से प्रभावित होकर वे दिल्ली आ गए और 2 से 3 साल तक पार्टी के साथ काम किया।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बाद में उन्हें अहसास हुआ कि इस कमाई से घर चलाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें कुछ और करने की जरूरत थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि वर्तमान में उनका आम आदमी पार्टी से कोई औपचारिक संबंध नहीं है, हालांकि वहां बने कुछ दोस्त आज भी उनके संपर्क में हैं।

बैंक लोन से पूरी की अमेरिका की पढ़ाई

दिल्ली में काम करने के दौरान अभिजीत की मुलाकात ऐसे दोस्तों से हुई जो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे या करने जाने वाले थे। इससे उनका हौसला बढ़ा। अमेरिका जाने के सवाल पर अभिजीत ने खुलासा करते हुए कहा कि मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। इसके अलावा, बाकी के खर्चों के लिए मैंने बैंक से एजुकेशन लोन लिया। इसी स्कॉलरशिप और लोन के सहारे मैं दो साल अमेरिका में पढ़ाई कर पाया। अब CJP के इस आंदोलन के लिए मैं भारत लौटा हूं।

‘दो महीने में बता दिया CJP क्या कर सकती है’, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी फिर सरकार दी चेतावनी

ये भी पढ़ें
Ashutosh Ranka CJP statement

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Updated on:

02 Aug 2026 05:12 pm

Published on:

02 Aug 2026 05:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पिता पर लगे आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने बताया अमेरिका जाने का सच

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP Protest

Jiah Khan Suicide Case: जिया खान मामले में सालों बाद सूरज पंचोली ने जारी किया भावुक बयान, दिवंगत अभिनेत्री की प्राइवेसी को लेकर कही ये बात

Sooraj Pancholi Statement On Jiah Khan Suicide Case
मनोरंजन

PM मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर भड़कीं भूमि पेडनेकर, Gen Z विवाद पर दिया बयान

Bhumi Pednekar Condemns Abusive Slogans Against PM Modi
मनोरंजन

कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को ‘गटर’ कहने के बाद बताया दोस्त, नए पोस्ट में लिखी जिम की कहानी

Kangana ranaut uturn and wishes gen z happy friendship day after generation gutter comment controversy
बॉलीवुड

मुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन को रोकने वालीं मॉडल रिया अहीर को राज ठाकरे ने किया सम्मानित, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Raj Thackeray Honours Riya Ahir
मनोरंजन

सांगली: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत, 13 दिन में दाखिल हुई थी चार्जशीट

Maharashtra Sangli POCSO case
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.