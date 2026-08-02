‘दो महीने में बता दिया CJP क्या कर सकती है’, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी फिर सरकार दी चेतावनी

इतना ही नहीं नीट के मामले में सरकार से सभी मांगे मनवाने और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक्स पर लगाता एक्टिव है और सरकार की खामियां उजागर करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई है। पोस्ट में कहा गया है कि चुनाव के दौरान बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। संगठन ने लोगों से अपील की कि वे मतदान से पहले यह आकलन करें कि जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने चुना था, उन्होंने अपने वादों का कितना पालन किया।