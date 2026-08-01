साधारण JE की नौकरी, बेटे की विदेश में पढ़ाई! अभिजीत दीपके के पिता पर दर्ज हुई शिकायत

Abhijit Dipke father disproportionate asset: सीजेपी (CJP) आंदोलन और सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके के परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनकी घोषित आय और संपत्ति के बीच भारी असमानता का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।