साधारण JE की नौकरी, बेटे की विदेश में पढ़ाई! अभिजीत दीपके के पिता पर दर्ज हुई शिकायत

अभिजीत दीपके के पिता पर दर्ज हुई शिकायत
Abhijit Dipke father disproportionate asset: सीजेपी (CJP) आंदोलन और सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके के परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनकी घोषित आय और संपत्ति के बीच भारी असमानता का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है।
नव भारत लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में जूनियर इंजीनियर (JE) रहे भगवानराव दीपके (निवासी- छत्रपति संभाजीनगर) पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपनी कमाई के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की।
शिकायतकर्ता अमित तिवारी का आरोप है कि एक जूनियर इंजीनियर का मासिक वेतन करीब 60 से 65 हजार रुपए होता है। इतनी सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बेटे अभिजीत दीपके को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका कैसे भेजा, जहां सालाना पढ़ाई का खर्च 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होता है? इस बात की गहन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इस भारी-भरकम खर्च का इंतजाम कहां से किया गया।
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