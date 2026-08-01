बिना VFX और ग्रीन स्क्रीन कैसे रचा गया इतिहास? 36 साल बाद रामानंद सागर की ‘रामायण’ पर बन रही डॉक्यूमेंट्री

डॉक्यूमेंट्री के मकसद के बारे में बात करते हुए शिव सागर ने कहा, "हमारी डॉक्यूमेंट्री का मकसद दर्शकों को ये बताना है कि इसे कैसे बनाया गया था। इसमें कास्ट, टेक्नीशियन और उनके परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू शामिल होंगे। हम यूनिट के सदस्यों के घरों की महिलाओं और शूटिंग के दौरान उन्होंने किन हालात का सामना किया, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम इस सारी जानकारी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इससे जुड़े कई लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। अरविंद त्रिवेदी जी, जिन्होंने रावण का रोल निभाया था, अब नहीं रहे। इसलिए, हमने उनकी बेटी का इंटरव्यू लिया। इसी तरह, चूंकि दारा सिंह जी का निधन हो चुका है, इसलिए विंदू दारा सिंह ने हमसे बात की। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब संभालकर रखना चाहते हैं।"