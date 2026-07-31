‘मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया’ ‘रामायण’ ने बॉर्डर पार भी जीता लोगों का दिल

बता दें कि 'रामायण' अब तक बनी सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ​​ने प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ मिलकर मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस महान पौराणिक कहानी में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं। फिल्म ने अपने बड़े प्रोडक्शन, टॉप इंटरनेशनल VFX आर्टिस्ट के साथ मिलकर बनाए गए लेटेस्ट VFX के लिए ऑस्कर जीतने वाले लेजेंड्स हैंस जिमर और ए. आर. रहमान के म्यूजिक के लिए जबरदस्त चर्चा बटोरी है। बता दें कि फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा और दूसरा अगले साल रिलीज होने की संभावना है।