‘मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया’ ‘रामायण’ ने बॉर्डर पार भी जीता लोगों का दिल

भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी छाया 'रामायण' का ट्रेलर। (फोटो सोर्स: youtube-Sony Pictures Entertainment)
Pakistan Reaction on Ramayana Trailer: काफी इंतजार कराने के बाद आखिरकार रणबीर कपूर की 'रामायण' का ट्रेलर आखिरकार गुरूवार यानी 30 जुलाई को रिलीज हो गया है। ट्रेलर पर सिर्फ भारतीय ही नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी भी अपने विचार शेयर कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और क्रिटिक्स ने नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का रिव्यू किया है। ऐसा लगता है कि ट्रेलर ने बॉर्डर पार के ऑडियंस को भी इम्प्रेस किया है, और कई लोगों ने इसकी स्टोरीलाइन, VFX और कास्ट की परफॉर्मेंस की तारीफ की है।
काम वाली बात नाम के एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, उर्फ माविया उमर फारूकी ने सोशल मीडिया पर कहा, "1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है।" हालांकि, एक यूजर ने कमेंट्स में उन्हें सही करते हुए दावा किया कि फिल्म का बजट लगभग 4,000 करोड़ रुपये है।
क्रिएटर ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड के साथ मिलकर काम करने के लिए बॉलीवुड फिल्ममेकर्स की भी तारीफ की। ट्रेलर पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा, "एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देखकर तो एक्साइटेड हो गया हूं।" उन्होंने यश और रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की और फिल्म को इतने बड़े लेवल पर बनाने के लिए मेकर्स की तारीफ की।
एक और क्रिटिक, हस्नात खान ने भी रामायण की तारीफ करने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। उन्होंने खास तौर पर यश की परफॉर्मेंस और एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की, और उन्हें "बहुत अच्छा किया गया" कहा। ट्रेलर को अमेजिंग बताते हुए, यूट्यूबर ने कहा कि फिल्म में शानदार VFX, एक जबरदस्त कहानी और मज़बूत कास्टिंग है।
बता दें कि 'रामायण' अब तक बनी सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसे नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने प्राइम फोकस स्टूडियोज के साथ मिलकर मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस महान पौराणिक कहानी में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में हैं। फिल्म ने अपने बड़े प्रोडक्शन, टॉप इंटरनेशनल VFX आर्टिस्ट के साथ मिलकर बनाए गए लेटेस्ट VFX के लिए ऑस्कर जीतने वाले लेजेंड्स हैंस जिमर और ए. आर. रहमान के म्यूजिक के लिए जबरदस्त चर्चा बटोरी है। बता दें कि फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगा और दूसरा अगले साल रिलीज होने की संभावना है।
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