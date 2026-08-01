“आप दवा लें, रोज़ा मैं रखूंगा”, जब बीमार मीना कुमारी के लिए गुलजार ने कायम की दोस्ती की मिसाल

Meena Kumari and Gulzar Friendship: हिंदी सिनेमा में 'ट्रेजेडी क्वीन' के नाम से मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी और दिग्गज गीतकार-निर्देशक गुलजार की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और पावन कहानियों में से एक मानी जाती है। साल 1965 में फिल्म 'बेनजीर' के सेट पर पहली मुलाकात से शुरू हुआ यह रिश्ता समय के साथ इतना गहरा होता गया कि मीना कुमारी के आखिरी दिनों में गुलजार न केवल उनके सबसे बड़े हमदर्द बने, बल्कि उनकी रूहानी यादों के रखवाले भी बन गए थे। उन्होंने अपनी दोस्ती में वो कर दिखाया जो काफी कम होता है। गुलजार ने अपनी दोस्त मीना कुमारी के लिए रमजान में रोजा रखा था।