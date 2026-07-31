‘जब तक आरोप साबित ना हों आप निर्दोष हो’, The Traitors के लॉन्च पर रिया चक्रवर्ती का सुशांत केस पर छलका दर्द?

रिया ने कहा कि उनके लिए सही सिद्धांत यह है कि 'जब तक किसी पर लगे आरोप अदालत में साबित न हो जाएं, तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए।' उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई यूजर्स ने इसे उनके पुराने विवादों और सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। 'ताहिर जासूस' समेत कई पैपराजी पेज पर रिया चक्रवर्ती और द ट्रेटर्स के लॉन्च इवेंट के वीडियोज शेयर किए गए हैं।