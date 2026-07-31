‘रामायण’ के ट्रेलर के बाद मां सीता बनकर कंगना रनौत ने दिया आशीर्वाद, अभिनेत्री ने शेयर की बचपन की तस्वीर

Kangana Ranaut Post Amid Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म के भव्य विजुअल्स, वीएफएक्स और कलाकारों के लुक को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा कर इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है। तस्वीर में कंगना बचपन में माता सीता का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। इसके साथ उन्होंने एक ऐसा कैप्शन लिखा, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।