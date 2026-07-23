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सोहेल खान ने 54 की उम्र में पहली बार चलाया कीबोर्ड, बोले- मेरे पसीने छूट गए हैं, ‘एलायंस’ से सामने आया वीडियो

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time: सोहेल खान का शो 'एलायंस' से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पहली बार कीबोर्ड चलाते हुए नजर आ रहे हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 23, 2026

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time

सोहेल खान ने पहली बार चलाया कीबोर्ड (फोटो सोर्स- Twitter/PrimeVideo)

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time: बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सोहेल खान इन दिनों अपने नए शो 'एलायंस' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। शो के दौरान उनका एक ऐसा खुलासा सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान भी किया और खूब हंसाया भी। डिजिटल दौर में जहां बच्चे-बच्चे को कंप्यूटर कीबोर्ड चलाना आता है, वहीं सोहेल खान ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार कीबोर्ड का इस्तेमाल इसी शो के दौरान किया। इस अनुभव को उन्होंने इतना मुश्किल बताया कि मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके "पसीने छूट गए।"

पहली बार किया कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल

'एलायंस' के एक एपिसोड में बातचीत के दौरान सोहेल खान ने बताया कि उन्हें पहली बार कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कीबोर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था।

सोहेल ने हंसते हुए कहा कि कीबोर्ड के सामने बैठते ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस बटन को दबाना है। उन्हें यह काम इतना कठिन लगा कि घबराहट में उनके पसीने तक छूट गए। उनका यह खुलासा सुनकर सेट पर मौजूद लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

डिजिटल दुनिया से दूरी की वजह भी बताई

बातचीत के दौरान सोहेल ने इशारों-इशारों में यह भी बताया कि उनका काम हमेशा लोगों से सीधे संवाद करने वाला रहा है। फिल्मों के सेट, प्रोडक्शन और बिजनेस के दौरान तकनीकी काम अक्सर उनकी टीम संभालती रही। यही वजह रही कि उन्हें कभी खुद कंप्यूटर कीबोर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई।

हालांकि, उन्होंने माना कि आज के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़ना बेहद जरूरी हो गया है और नई चीजें सीखने में कभी देर नहीं होती।

दर्शकों को पसंद आया सोहेल का अंदाज

सोहेल खान का ये मजेदार किस्सा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने उनके ईमानदार और सहज अंदाज की तारीफ की। लोगों का कहना है कि आज के दौर में जब हर कोई खुद को तकनीक का जानकार दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे में सोहेल का खुलकर अपनी कमी स्वीकार करना उन्हें और ज्यादा पसंद आया।

कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि अब सोहेल भी डिजिटल दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि नई चीज सीखने की कोई उम्र नहीं होती।

'एलायंस' को मिल रहा दर्शकों का प्यार

सोहेल खान इन दिनों 'एलायंस' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। शो में उनकी सहज बातचीत, मजेदार किस्से और बेबाक अंदाज लोगों को पसंद आ रहे हैं। यही वजह है कि शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

सोहेल के इस खुलासे ने यह भी साबित कर दिया कि बड़े सितारे भी कई बार आम लोगों की तरह नई तकनीक सीखते समय घबरा जाते हैं। उनकी यही सादगी और हास्य भावना दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

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Updated on:

23 Jul 2026 03:50 pm

Published on:

23 Jul 2026 03:50 pm

Hindi News / Entertainment / सोहेल खान ने 54 की उम्र में पहली बार चलाया कीबोर्ड, बोले- मेरे पसीने छूट गए हैं, ‘एलायंस’ से सामने आया वीडियो

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