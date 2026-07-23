सोहेल खान ने 54 की उम्र में पहली बार चलाया कीबोर्ड, बोले- मेरे पसीने छूट गए हैं, ‘एलायंस’ से सामने आया वीडियो

Sohail Khan Uses Keyboard For the First Time: बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता सोहेल खान इन दिनों अपने नए शो 'एलायंस' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। शो के दौरान उनका एक ऐसा खुलासा सामने आया, जिसने दर्शकों को हैरान भी किया और खूब हंसाया भी। डिजिटल दौर में जहां बच्चे-बच्चे को कंप्यूटर कीबोर्ड चलाना आता है, वहीं सोहेल खान ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार कीबोर्ड का इस्तेमाल इसी शो के दौरान किया। इस अनुभव को उन्होंने इतना मुश्किल बताया कि मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके "पसीने छूट गए।"