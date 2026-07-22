‘जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तो राहुल गांधी पीएम आवास क्यों ले जा रहे?’, कंगना रनौत ने किया प्रदर्शन भड़काने का दावा

कंगना ने राहुल गांधी के उस रुख पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की थी। अभिनेत्री ने कहा कि सरकार NEET मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच भी चल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री से केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस्तीफा मांगना समझ से परे है।