CJP Protest पर कैटरीना कैफ रहीं चुप तो भड़का फैन, 70K फॉलोअर्स वाला फैन पेज किया बंद

Stars silence on CJP protests as fan page: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई हैं और वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि CJP के नेतृत्व में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर उनकी चुप्पी है। इसी मुद्दे को लेकर उनका एक फेमस फैन पेज, जिसके 70 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स थे, अब बंद करने की घोषणा कर दी गई। बता दें, फैन पेज के एडमिन ने दावा किया कि वो लंबे समय से कैटरीना के सपोर्टर्स में एक रहे हैं, लेकिन छात्रों से जुड़े इतने बड़े मुद्दे पर एक्ट्रेस की चुप्पी से निराश हैं।