‘घर में घुसकर बैठे हो कि काम बंद ना हो जाएं’, फूट-फूट कर रोईं अभिनेत्री सीमा पाहवा, छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड की चुप्पी पर बोलीं- शर्मनाक

Seema Pahwa Crying Over CJP Protest: NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी छात्र आंदोलन के बीच अबबॉलीवुड की वरिष्ठ अभिनेत्री सीमा पाहवा खुलकर छात्रों के समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो साझा करते हुए फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसे समय में हर बड़े चेहरे को छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनका मानना है कि डर या अपने करियर की चिंता इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती।