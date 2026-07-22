टीचर्स डे पर नहीं री-रिलीज होगी 3 Idiots, NEET पेपर लीक के हंगामे के बीच मेकर्स ने खबरों को बताया झूठा

लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान आमिर खान ने कहा था कि जब फिल्म बनाई जा रही थी, तब वह सोनम वांगचुक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म के लेखक राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने भी उस समय सोनम वांगचुक को आधार बनाकर कहानी नहीं लिखी थी। हालांकि आमिर ने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक समाज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनके कार्यों का सम्मान किया जाना चाहिए।