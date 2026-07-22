छात्रों को सपोर्ट करने जंतर-मंतर पहुंचे थारा भाई जोगिंदर, CJP ने स्टेज पर नहीं दी जगह तो हुई गाली-गलौज

Thara Bhai Joginder Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थारा भाई जोगिंदर (जोगिंदर यादव) एक बार फिर चर्चा में हैं। छात्रों के समर्थन में लगातार सक्रिय रहने वाले जोगिंदर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां मंच पर जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब वह अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेज की ओर बढ़े तो आयोजकों से जुड़े कुछ लोगों ने उन्हें मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई।