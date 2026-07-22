‘शादी की उम्र हो गई है’, शिवांगी जोशी संग नाम जोड़े जाने पर बौखलाए हर्षद चोपड़ा, शिल्पा शिंदे को Lock Upp में सुनाई खरी-खोटी

Harshad Chopda Vs Shilpa Shinde In Lock Upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में इन दिनों रिश्तों को लेकर की गई एक टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शो के एक एपिसोड में शिल्पा शिंदे ने अभिनेता हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी को बार-बार 'लवबर्ड्स' कहकर बुला दिया, जिसके बाद दोनों ने खुलकर इसका विरोध किया। मामूली बहस कुछ ही मिनटों में तीखी नोकझोंक में बदल गई और सेट का माहौल गर्म हो गया। हालांकि ये फिलहाल एपिसोड में नहीं दिखाया गया है लेकिन सिर्फ प्रोमो ने ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म कर दिया है।