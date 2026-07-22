कौन है ‘गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग’ फेम केली हॉटल? जिनकी कार एक्सीडेंट में हुई मौत, सुन नहीं सकती थी एक्ट्रेस

Kaylee Hottle Death: हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग' (Godzilla vs. Kong) और 'गॉडजिला x कॉन्ग: द न्यू एम्पायर' (Godzilla x Kong: The New Empire) में जिया का यादगार किरदार निभाकर दुनिया भर में तारीफें बटोरने वालीं मशहूर एक्ट्रेस केली हॉटल (Kaylee Hottle) की मौत हो गई है। उन्होंने 18 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत एक भीषण कार दुर्घटना में हुई ह। बेटी की मौत की पुष्टि खुद उनके पिता ने की है। जैसे ही कैली के निधन की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके फैंस और पूरी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।