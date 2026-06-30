महज 35 साल में Lilo & Stitch फेम अभिनेत्री Daveigh Chase की मौत का कारण आया सामने, AIDS की वजह से गई जान

Actress Daveigh Chase Death Reason: डिज्नी की सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म 'लीलो एंड स्टिच' में अपनी आवाज से दुनिया भर के बच्चों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री डेवी चेज, अब इस दुनिया में नहीं रहीं। महज 35 साल की उम्र में 16 जून को एक्ट्रेस का निधन हो गया। कभी हॉलीवुड की सबसे चर्चित बाल कलाकारों में गिनी जाने वाली डेवी चेज का जीवन जितनी तेजी से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से निजी परेशानियों, कानूनी विवादों और अकेलेपन में भी उलझता चला गया।