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मशहूर सीरीज Friends के डायरेक्टर जेम्स बरोज का हुआ निधन, 85 साल में ली आखिरी सांस

Friends Director James Burrows Death News: फ्रेंड्स सीरीज के डायरेक्टर जेम्स बरोज का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। जेम्स ने कई शोज का निर्देशन किया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 20, 2026

Friends Director James Burrows Death News

Friends Director James Burrows Death News

Friends Director James Burrows Death News: टेलीविजन की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिनका योगदान केवल पर्दे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन जाता है। ऐसा ही एक नाम था जेम्स बरोज का, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और निर्देशन के दम पर कॉमेडी की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब 85 वर्ष की उम्र में इस दिग्गज निर्देशक के निधन की खबर ने हॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को गहरे दुख में डाल दिया है।

फ्रेंड्स के डायरेक्टर का हुआ निधन

जेम्स बरोज ने पांच दशक से भी लंबे करियर में एक हजार से ज्यादा एपिसोड का निर्देशन किया और कई यादगार शो को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। ‘फ्रेंड्स’, ‘चीयर्स’, ‘फ्रेजियर’, ‘विल एंड ग्रेस’ और ‘द बिग बैंग थ्योरी’ जैसे शो में उनकी रचनात्मक छाप साफ दिखाई देती है। उनके परिवार ने बयान जारी कर बताया कि जेम्स सिर्फ एक सफल निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन दिया।

‘फ्रेंड्स’ के कलाकार भावुक हो उठे

उनके निधन की खबर सामने आते ही ‘फ्रेंड्स’ के कलाकार भावुक हो उठे। रॉस गेलर का किरदार निभाने वाले डेविड श्विमर ने जेम्स बरोज को याद करते हुए कहा कि वो ऐसे निर्देशक थे, जो हर कलाकार से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की कला जानते थे। उनके मुताबिक, जेम्स की मौजूदगी सेट पर एक परिवार जैसा माहौल पैदा करती थी और वो हर कलाकार को सुरक्षित और सहज महसूस कराते थे।

डेविड ने उन्हें पिता समान बताते हुए कहा कि जेम्स हमेशा प्रेरित करने वाले, धैर्यवान और स्नेह से भरे व्यक्ति रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके साथ काम करना किसी स्कूल से कम नहीं था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। अभिनेता ने कहा कि वह जेम्स को हमेशा याद करेंगे और उनके प्रति जीवनभर आभारी रहेंगे।

मैट लेब्लांक ने भी श्रद्धांजलि दी

‘फ्रेंड्स’ में जोई ट्रिबियानी का किरदार निभाने वाले मैट लेब्लांक ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शब्दों में यह बयां करना मुश्किल है कि जेम्स बरोज ने कलाकारों और इंडस्ट्री पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने उन्हें एक सच्चा आइकन बताते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी।

फीबी बफे का किरदार निभाने वाली लिसा कुड्रो ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कलाकारों की भावुक प्रतिक्रियाओं ने यह साबित कर दिया कि जेम्स बरोज सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, बल्कि कई कलाकारों के मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत भी थे।

थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की

1940 में लॉस एंजिलिस में जन्मे जेम्स बरोज का परिवार पहले से ही मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ था। उन्होंने थिएटर से अपने सफर की शुरुआत की और बाद में छोटे पर्दे की दुनिया में ऐसा इतिहास रचा, जिसे भुला पाना आसान नहीं होगा। अपने शानदार करियर में उन्होंने 11 एमी अवॉर्ड और पांच डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवॉर्ड अपने नाम किए।

आज जेम्स बरोज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई कहानियां और उनके निर्देशन में जन्मे यादगार किरदार आने वाली पीढ़ियों को हंसाते और भावुक करते रहेंगे।

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Published on:

20 Jun 2026 10:34 am

Hindi News / Entertainment / मशहूर सीरीज Friends के डायरेक्टर जेम्स बरोज का हुआ निधन, 85 साल में ली आखिरी सांस

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