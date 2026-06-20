मशहूर सीरीज Friends के डायरेक्टर जेम्स बरोज का हुआ निधन, 85 साल में ली आखिरी सांस

जेम्स बरोज ने पांच दशक से भी लंबे करियर में एक हजार से ज्यादा एपिसोड का निर्देशन किया और कई यादगार शो को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। ‘फ्रेंड्स’, ‘चीयर्स’, ‘फ्रेजियर’, ‘विल एंड ग्रेस’ और ‘द बिग बैंग थ्योरी’ जैसे शो में उनकी रचनात्मक छाप साफ दिखाई देती है। उनके परिवार ने बयान जारी कर बताया कि जेम्स सिर्फ एक सफल निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और अपनापन दिया।