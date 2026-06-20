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Cocktail 2: 45 के शाहिद संग 30 की रश्मिका ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, पहले ही दिन तोड़ा पुरानी ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: शाहिद, रश्मिका और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कैसा परफॉर्म किया है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 20, 2026

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1 (सोर्स- IMDb)

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों का दौर लगातार जारी है, लेकिन हर सीक्वल दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाता। साल 2012 में आई ‘कॉकटेल’ ने दोस्ती, प्यार और रिश्तों की उलझनों को जिस अंदाज में पर्दे पर उतारा था, उसने उसे बड़ी सफलता दिलाई थी। अब करीब 14 साल बाद आई ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी किसी ने ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी।

'कॉकटेल 2' के बारे में

होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। रिलीज से पहले फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी। खासकर सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद माना जा रहा था कि इसका असर शुरुआती कमाई पर पड़ सकता है। लेकिन सिनेमाघरों में पहुंचने के बाद दर्शकों ने फिल्म को शानदार ओपनिंग देकर सभी अटकलों को गलत साबित कर दिया।

पहले दिन फिल्म की कमाई

पहले दिन फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए शानदार शुरुआत की। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 16 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। विदेशी बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते पहले दिन का वर्ल्डवाइड कारोबार 20 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया। इस तरह ‘कॉकटेल 2’ ने अपने पहले भाग के शुरुआती दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अच्छे संकेत दे दिए थे। लाखों टिकट बिकने के कारण ट्रेड सर्किल में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। रिलीज के दिन देशभर में हजारों शोज के साथ फिल्म ने बड़े स्तर पर दस्तक दी और इसका फायदा शुरुआती कमाई में भी देखने को मिला।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी रिश्तों, भरोसे और भावनात्मक उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा कृति सेनन के अभिनय को लेकर हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके परफॉर्मेंस की तारीफ करते नजर आए हैं। वहीं कुछ दर्शकों का मानना है कि शाहिद कपूर का किरदार जरूरत से ज्यादा नाटकीय दिखाई देता है, जबकि रश्मिका मंदाना को अपेक्षा के मुताबिक स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया।

150 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई फिल्म

करीब 150 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई इस फिल्म में शाहिद कपूर ने सबसे ज्यादा फीस ली है। वहीं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी बड़े बजट की स्टारकास्ट का हिस्सा हैं। फिल्म समीक्षकों की राय भले ही मिली-जुली रही हो, लेकिन दर्शकों की शुरुआती प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ये हिंट दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में ‘कॉकटेल 2’ की कमाई में और तेजी देखने को मिल सकती है।

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Updated on:

20 Jun 2026 07:53 am

Published on:

20 Jun 2026 07:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Cocktail 2: 45 के शाहिद संग 30 की रश्मिका ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, पहले ही दिन तोड़ा पुरानी ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड

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