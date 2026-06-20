Cocktail 2: 45 के शाहिद संग 30 की रश्मिका ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, पहले ही दिन तोड़ा पुरानी ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड

Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों का दौर लगातार जारी है, लेकिन हर सीक्वल दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाता। साल 2012 में आई ‘कॉकटेल’ ने दोस्ती, प्यार और रिश्तों की उलझनों को जिस अंदाज में पर्दे पर उतारा था, उसने उसे बड़ी सफलता दिलाई थी। अब करीब 14 साल बाद आई ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा परफॉर्म किया है जिसकी किसी ने ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी।