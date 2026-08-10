‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’, गोविंदा के अभिनेत्री कोमल संग दिखने पर भड़की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- घटिया स्टंट कर रहा है

Sunita Ahuja On Govinda Affair: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेता को हाल ही में एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ देखा गया, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिएक्शन सामने आया है। सुनीता ने गोविंदा और कोमल को लेकर चल रही चर्चाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे ‘घटिया स्टंट’ बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’।