कौन हैं ए आर अमीन? पिता रहमान के साथ स्टेज पर कर चुके परफॉर्म, अब सड़क हादसे का हुए शिकार

एआर अमीन भारत के मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान के बेटे हैं। संगीत उनके परिवार का अहम हिस्सा रहा है और बचपन से ही अमीन को भी इस माहौल में संगीत सीखने और समझने का मौका मिला। हालांकि, उन्होंने केवल पिता की पहचान के सहारे आगे बढ़ने के बजाय अपनी अलग संगीत पहचान बनाने की कोशिश की है। अमीन बतौर सिंगर कई म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने अलग-अलग भाषाओं में गाने गाए हैं और फिल्मी संगीत के साथ-साथ स्वतंत्र म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी अपनी आवाज दी है। इंस्टाग्राम पर अमीन के 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।