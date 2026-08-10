ए आर रहमान के बेटे अमीन का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान, जानें क्या है पूरा मामला

AR Rahman Son Ameen Accident: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर एआर अमीन को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। चेन्नई में रविवार शाम उनकी कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसा शहर के गिंडी इलाके में काठीपारा फ्लाईओवर के पास हुआ। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में एआर अमीन और उनके साथ मौजूद दोस्त को गंभीर चोट नहीं आई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।