NEET अखबार बोलने वाले रवि किशन पर हुई मीम्स की बौछार, अब जाकर तोड़ी चुप्पी, बोले- Gen Z ने मुझे स्वीकार कर लिया है

Ravi Kishan Viral Memes: भोजपुरी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता और सांसद रवि किशन इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने इंटरव्यू, एक्सप्रेशन, डांस मूव्स और बोलने के अंदाज को लेकर लगातार मीम्स बनाए जा रहे हैं। देखते ही देखते रवि किशन इंटरनेट की दुनिया में एक नए मीम स्टार के तौर पर छा गए हैं। खास बात ये है कि रवि किशन खुद भी इस लोकप्रियता का भरपूर आनंद ले रहे हैं।